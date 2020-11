Nach Terror in Wien: In der Rettung brodelt es

Akute Personalnot, Dauerdienste, Schlafmangel, keine Pausen – mehrere E-Mails und Anrufe von Einsatzfahrern und Stationsleitern sind in der „Krone“ eingetroffen. Tenor aller Meldungen: Die Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Wiener Berufsrettung sei völlig richtig. Und es sei eine Frechheit, einen Personalvertreter abzuservieren, weil er Missstände offen ausspricht. Probleme gebe es sehr wohl, nur darum gehe es in diesem Fall nicht, klärt Christgewerkschafter Markus Tiller auf.