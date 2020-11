„Karin war eine fröhliche und lebenslustige Frau“

„Sie war erst seit September bei uns als Gai-Fahrerin tätig. Zuvor ist sie für das Flughafentaxi mit einem Kleintransporter immer nach Salzburg gefahren. Das war dann seit dem Lockdown kein Geschäft mehr“, sagt Bäcker Robert Tauber: „Die Karin hat familiäre Wurzeln in Wartberg, hat aber wie ihr Sohn den Großteil ihres Lebens in Bayern zugebracht. Sie musste noch arbeiten, weil die Deutschen erst mit 65 in Pension gehen können und auch oft nicht viel Rente bekommen.“