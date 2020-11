Wie alle gemeinsam die Krise meistern

Jetzt war er auf Lokalaugenschein im Hair Studio Karin in Grafenschachen. 22 Angestellte und fünf Lehrmädchen sind dort beschäftigt. Wichtig für die positive Stimmung im Team ist der Zusammenhalt. „Bereits beim ersten Lockdown habe ich alle Mitarbeiterinnen weiterbeschäftigt. Ich wollte ihnen die Sicherheit geben, dass sie sich auf mich verlassen können“, erklärt Chefin Karin Artner. Sie will das so beibehalten, auch wenn derzeit aufgrund des Totalausfalls jeglicher Veranstaltungen weniger Kundenandrang herrscht.