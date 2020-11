Error für den Terror

Als ehemaliger Polizist war ich schon einmal versucht, an dieser Stelle über das Thema Sicherheit zu schreiben. Im Sommer, als die Wiener Vizebürgermeisterin doch tatsächlich meinte, es sei nicht notwendig, dass die Polizei in dieser so schönen, so lebenswerten und so friedlichen Stadt mit Schusswaffen auf Streife geht.