Wallner warnt vor hoher Dunkelziffer in Vorarlberg

„Das macht schon Sorgen“, sagte der Landeshauptmann. In Vorarlberg waren zuletzt 30 Prozent der Coronatests positiv - der höchste Wert in ganz Österreich. „Ich gehe davon aus, wenn es so weitergeht, dass es schon in den nächsten zwei Wochen eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für die Spitäler wird“, erklärte Wallner.