Zahlen weiter hoch: Slowenien verlängert Lockdown

Belastung der Intensivstationen doppelt so hoch wie im Frühjahr

Nach wie vor steigt die Zahl von Infizierten, die eine Behandlung im Krankenhaus benötigen. Am Donnerstag wurden in slowenischen Spitälern insgesamt 1069 Covid-Patienten behandelt, davon 168 auf Intensivstationen. Die Belastung der Intensivstationen ist mehr als doppelt so hoch wie im Frühjahr. Eine solche Entwicklung bringt das slowenische Gesundheitssystem an den Rand seiner Kapazitäten. Wegen des Mangels von Medizin- und Pflegepersonal ist in Spitälern bereits ein Großteil von unnötigen Behandlungen bzw. Eingriffen eingestellt worden.