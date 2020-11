Islam-Lehrer sollen über Meinungsfreiheit reden

Wenige Tage vor dem Anschlag eines IS-Sympathisanten in Wien haben vergangene Woche mehr als 30 muslimische Jugendliche in einer Kirche in Wien-Favoriten randaliert und „Allahu akbar“ gerufen. Das Schulamt der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) hat als Reaktion laut einem Medienbericht am Mittwoch einen aktuellen Leitfaden an ihre Religionslehrer verschickt, um im Unterricht die Themen Meinungs- und Religionsfreiheit zu vertiefen.