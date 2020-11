Pürstl über Ablauf: „Schneller kann‘s nicht gehen“

Wie viele Polizisten haben Sie zur Verfügung, und wollen Sie mehr?

Wir haben bis zu 6500 Exekutivkollegen in der Stadt. Auch bei der Ausrüstung mit ballistischen Helmen, Schutzwesten und Sturmgewehren hat sich schon viel getan. Ich wäre aber ein schlechter Polizeipräsident, der sich über mehr Personal nicht freuen würde. Ich möchte den Kollegen auf diesem Weg meinen allergrößten Dank ausrichten. In dieser Nacht haben sich viele, die freihatten, freiwillig für den Dienst gemeldet. Auch die bewährte Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien, um so schnelle Hausdurchsuchungen zu ermöglichen, möchte ich hervorheben.