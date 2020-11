Emma Roberts kann es kaum erwarten, Mama zu werden

„Immer aufgeregter“

Vor allem Hedlund soll sich ganz erpicht darauf vorbereiten, „alle Papa-Pflichten zu übernehmen“. Ein Insider erklärte gegenüber dem Magazin „Us Weekly“: „Emma und Garrett werden immer aufgeregter, was so schön für sie ist. Garrett freut sich wirklich darauf, Vater zu werden, und hat das Gefühl, dass dies etwas ist, was er braucht. Er ist bereit, alle Papa-Pflichten zu übernehmen, und dass Emma schwanger wird, hat ihn gezwungen, verantwortungsvoller zu werden. Er hält das für einen Segen.“