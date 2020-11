Emma Roberts genießt ihre Corona-Schwangerschaft

Die berufliche Entschleunigung habe ihr in den ersten Monaten ihrer Schwangerschaft gut getan, so die Nichte von Julia Roberts weiter. „Das war wirklich schön, und ich bin sehr dankbar, dass ich dazu gekommen bin. Nicht nur von einem Termin zum nächsten oder von einem Job zum nächsten zu rennen. Ich musste wirklich bei mir selbst anwesend sein, und das war - an manchen Tagen möchte man aus der Haut fahren, aber an anderen Tagen fühlt man sich wirklich gut und wirklich dankbar.“