Wichtigste Maßnahme: Mit frischer Luft gegen Virus

Laut zu sprechen verursacht 50-mal so viele virusgeladene Partikel, wie wenn man schweigt. Je länger das in geschlossenen Räumen passiert, umso höher wird das Risiko, sich anzustecken. Schon wenige Minuten innerhalb eines Fünf-Meter-Radius einer sprechenden infizierten Person genügen, um sich in Gefahr zu bringen, so die Erkenntnis (siehe Grafiken).