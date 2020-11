Slowakei: Einreise nur noch mit Corona-Test

Wer in die Slowakei einreisen will, muss künftig einen negativen Corona-Test nachweisen oder direkt an der Grenze einen Schnelltest absolvieren. Anders als bisher angekündigt soll die Vorschrift allerdings erst am 15. November in Kraft treten, sagte der slowakische Gesundheitsminister Marek Krajci am Dienstag in einem TV-Interview. Bis dahin sollen an allen größeren Grenzübergängen Teststationen entstehen, einige kleinere werden geschlossen.