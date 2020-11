Bringt Beckham-Hochzeit Meghan und Kate zusammen?

Dass die Stimmung zwischen dem Herzogpaar Sussex und Cambridge nicht zuletzt seit dem „Megxit“ mehr als angespannt ist, ist längst kein Geheimnis. Seit dem Umzug von Meghan und Harry in die USA gab es auch kein Treffen der Brüder und ihrer Ehefrauen mehr. Wann das nächste bevorsteht? Ungewiss. Denn soviel ist schon fix: Das Weihnachtsfest werden Harry und Meghan mit Klein-Archie in ihrer neuen Heimat Kalifornien feiern, anstatt der Queen an den Feiertagen in Sandringham Gesellschaft zu leisten.