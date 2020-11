Pilotprojekt mit „Pop-Up-Waldböden“ initiieren

Die finnische Studie ergab, dass Kinder, welche auf Spielplätzen mit Waldboden spielten, wesentlich bessere Blutwerte aufwiesen als ihre Altersgenossen, welche auf klassischem Spielplatz-Untergrund (wie Sand und Schotter) herumtollten. Das Immunsystem der Kids wurde deutlich gestärkt und da gerade die Kleinen in der Stadt eher von Immunkrankheiten bedroht sind als die am Land, will FP-Gemeinderätin Susanne Walcher nun ein Pilotprojekt mit „Pop-Up-Waldböden“ für Linz initiieren. „Im Stadtgebiet gibt es eine Vielzahl an Kindergärten, die in Frage kämen. Stadträtin Eva Schobesberger und Grün-Referent Bernhard Baier könnten das für Linz adaptieren“, so Walcher.