Gesuchter Dieb von Polizei auf Bahnsteig gefasst

Am Donnerstag hatte die Polizei ein Fahndungsfoto des Mannes veröffentlicht, am Sonntag meldete sich eine 51-Jährige bei der zuständigen Polizeiinspektion in der Schönbrunner Straße in Wien-Margareten. Sie erklärte, den Mann im Sommer im Urlaub kennengelernt und seither mehrfach getroffen zu haben. Ein weiteres Treffen sei noch für denselben Tag auf einem Bahnsteig des Hauptbahnhofs geplant.