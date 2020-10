Feldkirchner Priester positiv auf Corona getestet

Weil ein Kärntner Priester aus Feldkirchen positiv auf Corona getestet wurde, gibt es nun einen Aufruf an all jene Gläubige, die am Samstag, 24. Oktober, um 14 Uhr in der Filialkirche in St. Michael in Feldkirchen die Messe besucht haben, und an all jene, die am Sonntag, 25. Oktober, um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche Maria im Dorn in Feldkirchen sowie um 17 Uhr in der Filialkirche in Rottendorf an der Heiligen Messe teilgenommen haben. Sie alle sind Kontaktpersonen Kategorie II und werden ersucht, ihren Gesundheitszustand bis zum zehnten Tag nach der Teilnahme selbst zu kontrollieren.