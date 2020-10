Ärzte in OÖ schlagen wegen steigender Zahlen Alarm

Mediziner in Oberösterreichs Spitälern schlagen Alarm: „Steigende Infektionszahlen bei Corona schlagen sich auch in steigenden Zahlen bei Patienten nieder, die medizinische Behandlung in Spitälern brauchen“, sagt Primar Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Uniklinikum. Bremst sich die Ausbreitung nicht ein, könnte in der ersten Novemberwoche schon eine erste Auslastungsgrenze bei Intensivbetten erreicht sein.