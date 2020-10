62-Jähriger lieferte sich mit Polizei Verfolgung

Am Montag gegen 1.15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in Wels einen Pkw Lenker der in auffälliger Weise vom „Römerbad“ in Schlangenlinien davonfuhr. Die Streife versuchte den Lenker mit Blaulicht und Folgetonhorn zur Anhaltung zu bewegen. Diese missachtete der 62-Jährige, fuhr weiter und setzte mehrere Übertretungen. Durch Unterstützung von weiteren Polizisten konnte der Flüchtige aus Kremsmünster an der Kreuzung B137 zur B1 durch die Streifenwagen eingekeilt werden.