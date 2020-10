Rechte Störaktion am Heldenplatz: Banner entrollt

Die Abberufung des Militär-Imams Abdulmedzid Sijamhodzic sorgt weiter für Aufregung. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Sijamhodzic auf seiner Facebook-Seite Sympathien für die ehemalige „Dschihad-Bewegung“ in Bosnien verbreitet haben soll. „Die Zusammenarbeit ist mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres beendet“, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Freitag dazu. Die Identitäre Bewegung Österreich störte am Nationalfeiertag die Festivitäten am Wiener Heldenplatz mit Bengalischen Feuern und einem großen Banner.