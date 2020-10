Höchster Sonntagswert: 2782 Neuinfektionen

Wie berichtet, werden an Wochenenden generell weniger Testergebnisse seitens der Labore eingemeldet - der aktuelle Wert zeigt daher weiterhin einen alarmierenden Negativ-Trend nach oben, was die Zahl an Neuinfektionen bundesweit betrifft. So ist der Sonntagswert sogar höher als die Zahl der Neuinfizierten, die am Freitag, also an einem Wochentag, österreichweit gemeldet wurden.