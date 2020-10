Jede Woche ein Covid-Test für Pendler nach Bayern

Im Innviertel kennt sich keiner mehr aus! Wie von Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, führte Bayern am Freitag eine Testpflicht für Berufspendler aus ausländischen Corona-Hotspots ein. Wer zum Arbeiten nach Bayern fährt, muss also einmal wöchentlich einen negativen Test vorlegen. „Bei uns laufen die Telefone heiß. Die Ankündigung sorgt für Verwirrung in der Bevölkerung. Wir wissen selbst noch nicht, wie das Ganze in der Praxis umgesetzt wird“, zeigt sich auch der Braunauer Bezirkshauptmann Gerald Kronberger im Gespräch mit der „Krone“ etwas ratlos.