Polleres nach Sieg über Weltmeisterin Budapest-3.!

Michaela Polleres hat am Samstag beim Judo-Grand-Slam in Budapest in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm den dritten Platz belegt! Im Semifinale musste sich die 23-jährige Niederösterreicherin der Französin Margaux Pimot geschlagen geben, im kleinen Finale besiegte sie aber die französische Weltmeisterin und Weltranglisten-Erste Marie Eve Gahie nach einem Konterangriff mit Waza-ari.