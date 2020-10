Wahl: US-Botschafter in Wien sieht offenes Rennen

Dass aktuell die meisten Umfragen vor den Wahlen den demokratischen Bewerber Joe Biden vorne sehen, sei nicht wirklich verlässlich, zeigte sich Traina überzeugt. Bei diesen müssten eigentlich Faktoren wie neue Wählerregistrierungen oder frühe Stimmabgabe per Brief mehr berücksichtigt und analysiert werden, als dies tatsächlich der Fall sei. Bisher hätten traditionell eher Demokraten ihre Stimmen per Brief abgegeben. Es könne aber durchaus sein, dass dieses Mal insbesondere in jenen US-Bundesstaaten, wo seit Jahren knappe Ausgänge zu verzeichnen sind, mitunter sogar mehr Republikaner als Demokraten von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden. Daher könnte es sein, dass die beiden Kandidaten viel enger beieinander liegen, als Umfragen vermuten lassen.