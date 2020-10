Mordversuch mit Nagelschere: Verdächtiger in Haft

Ermittler vom Landeskriminalamt Wien forschten den Österreicher mithilfe von am Tatort gesicherten DNA-Spuren aus. Geschnappt wurde er mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA in seiner Wohnung. Dort stellten die Beamten die Tatwaffe, eine Nagelschere, sicher. Der 29-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.