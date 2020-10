Fußball-Cluster: 23 Positive nach „Kantinen-Party“

23 positive Covid-Fälle nach Fünftliga-Spiel (Landesliga-West) in Peuerbach. Auslöser war eine Kantinen-„Party“ nach dem Match der Amateur-Fußballer. Zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab der Krisenstab des Landes Oberösterreich Dienstagnachmittag bekannt. Weiters wurden von Montag auf Dienstag innerhalb von 24 Stunden 311 Neuinfektionen in OÖ verzeichnet, in einer Schule wurden dabei 10 Lehrer und vier Schüler positiv getestet...