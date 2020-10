Draßburg hat nur einen Wunsch - einen Heimsieg!

Es war im Oktober 2019, da feierte der ASV Drassburg den letzten Heimsieg - damals ein 5:2 über Mauerwerk! Im heutigen Nachtragsspiel der 8. Runde in der 3. Liga gegen Bruck/Leitha soll dieses Kunstück wiederholt werden. Die Chancen stehen gar nicht einmal so schlecht. Immerhin hat die Santner-Elf in der laufenden Meisterschaft noch keinen Punkt auswärts erobern können. Bei uns gibt es dieses Match natürlich ab 19 Uhr im Livestream zu sehen (siehe unten).