RB-Aus für Albon? Marko nennt mögliche Nachfolger

Hülkenberg: „Es ist das konkurrenzfähigste Auto“

„Es ist am Auto gemessen die beste Option, die am attraktivsten ist. Es ist das konkurrenzfähigste Auto“, kommentierte Hülkenberg jüngst in der „Bild am Sonntag“ die Spekulationen rund um Red Bull. Verstappen als Teamkollegen zu haben, wäre eine riesige Aufgabe. „Ich würde das gerne herausfinden, mich gerne an ihm messen. Mal schauen, ob es dazu kommen wird“, sagte der 179-malige Grand-Prix-Starter, der nach dem Ende seines Renault-Vertrags kein fixes Cockpit für die aktuelle Saison ergattern konnte.