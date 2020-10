Bayern diskutiert Grenzschließung zu Österreich

„Wir haben Tschechien und Österreich im Blick“

Zuletzt war in Tschechien die Zahl der Corona-Neuinfektionen sprunghaft gestiegen. Auch in Österreich steigt die Zahl der Neuinfektionen wie praktisch überall in Europa. „Wir haben enge wirtschaftliche Beziehungen mit intensivem Pendelverkehr von Arbeitnehmern, etwa mit Tschechien und Österreich, im Blick“, so Herrmann im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Dienstag. Eine Grenzschließung wäre natürlich auch für den österreichischen Wintertourismus eine wirtschaftliche Katastrophe.