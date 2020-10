Stimmen für kürzere Quarantänezeit mehren sich

Keine Tests aus Angst vor langer Quarantäne

Als eine Ursache dieses Problems macht auch Rabl die zu erwartende lange Quarantäne aus. Im Gegensatz zum Welser Bürgermeister ortete der Linzer Stadtchef - der seit Montagnachmittag selbst in Quarantäne ist - in seiner Stadt allerdings eine nach wie vor hohe Motivation der Bürger. „Beim Angeben möglicher Kontaktpersonen von Infizierten gibt es keine Kooperation“, hatte hingegen auch die zuständige Salzburger Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz mit Blick auf den Quarantäne-Ort Kuchl vor wenigen Tagen kritisiert. „Ich bin mir sicher, in Kuchl laufen viele Infizierte herum und lassen sich einfach nicht testen - um nicht in Quarantäne gehen zu müssen“, so Juhasz.