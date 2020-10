Auch Polizei zieht ins neue Taborland in Steyr ein

Im City-Outlet-Geschäft sind bereits die ersten Kleiderstände aufgebaut. Beim Penny-Markt wurden bereits Aufkleber an der Fassade angebracht. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Stefan Rutter, als er gestern mit Centerleiterin Maria Prims über das Gelände in Steyr ging, wo um 35 Millionen € das neue Einkaufszentrum Taborland entsteht. Rutter und Geschäftspartner Christian Harisch haben nach der Übernahme der Gruppe von Handels-Doyen Gerhard Weiß schon dem Welas-Park in Wels ein Facelifting verpasst.