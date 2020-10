Fitness-Influencer zweifelt an Corona - und stirbt

Der ukrainische Fitness-Influencer Dmitriy Stuzhuk (1,1 Millionen Follower auf Instagram) zweifelte an der Existenz des Coronavirus - bis es ihn selbst erwischte. Doch das Schicksal sollte unbarmherzig zuschlagen: Stuzhuk starb mit nur 33 Jahren an der Covid-19-Infektion. Angesteckt soll er sich während einer Reise in die Türkei haben.