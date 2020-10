Corona-Ampel springt in Wels auf Rot

Altenheime und Gastro betroffen

Am Abend diskutiert Landeshauptmann Thomas Stelzer mit Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander und Experten, ob und welche Verschärfungen für Oberösterreich, wo am Donnerstag 236 Neuinfektionen registriert wurden, kommen. In Altenheimen sollen die Schutzmaßnahmen wie fixe Besuchstermine, ein Besucherraum, aber kein Besuchsverbot, kommen. Und eine Registrierungspflicht von Gästen in der Gastronomie steht auch im Raum. „Um damit eine Vorverlegung der Sperrstunde abzuwenden“, argumentiert Haberlander.