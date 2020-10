Austro-Virologe: Corona-Impfstoff bald verfügbar

Heuer vermutlich noch kein Impfstoff in Österreich

Er rechne in den USA Ende des Jahres mit einem Impfstoff am Markt, berichtete der aus New York zugeschaltete Krammer. Ob man in Österreich schon im Dezember einen Impfstoff hat, „ist fraglich“. Der globale Markt sei sehr aufgeteilt, erklärte der Virologe, der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York tätig ist.