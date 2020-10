Auch Bestechungsvorwürfe rund um Commerzialbank

Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits habe in einer Einvernahme ausgesagt, dass sie 2016 einem Bankangestellten hohe Bargeldsummen für eine „inoffizielle Provisionszahlung an einen Frequentis-Mitarbeiter“ gegeben habe, berichtete das Ö1-„Morgenjournal“ am Mittwoch. Laut Frequentis handle es sich bei der genannten Person aber um keinen Mitarbeiter, sondern um einen externen Berater.