Shootingstar will sich Topform nicht „verfressen“

Wirklich viel geschlafen hat Leon Pauger seit seinem sensationellen elften Platz beim Weltcup in Arzachena (It) am Samstag nicht. „Nach erfolgreichen Rennen schlafe ich nur sehr schwer ein“, gesteht der Bregenzer. „Von Samstag auf Sonntag habe ich nur etwas mehr als vier Stunden geschlafen.“ Da die Rückreise von Sardinien via München erst am Montag um halb zwei Uhr in der Früh endete, ließ es der 21-Jährige - zumindest gestern - ruhiger angehen.