Jetzt LIVE: Andy Murray verliert Satz eins

Das große Highlight an Tag zwei bei den bett1HULKS Indoors in Köln: Der dreifache Grand-Slam-Champion Andy Murray (GBR) bestreitet gegen den Spanier Fernando Verdasco seine Auftaktpartie. Diese gibt es HIER im Livestream! So steht es derzeit bei Murray - Verdasco: 4:6, 2:2. (Hier gibt es die aktuellen Wett-Quoten!)