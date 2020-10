„Beverly Hills“-Stars erinnern an Luke Perry

Als Herzensbrecher Dylan McKay war er in der Kultserie „Beverly Hills, 90210“ weltbekannt geworden. Die Serie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien lief in den USA ab 1990 zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. „90210“ - die Postleitzahl der reichen Stadt Beverly Hills mitten in Los Angeles - wurde zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt.