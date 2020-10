Die zwei Fußball-Ingenieure aus dem Kremstal

Patent in Anmeldung

Wie’s nun weitergeht? Das Fußball-Zubehör gibt’s seit kurzem nicht mehr nur in Silber, sondern auch in Gold und Schwarz. Neben dem eigenen Onlineshop soll auch das Vertriebsnetz, zu dem auch Sport2000 und Amazon zählen, ausgebaut werden. Ein Patent ist in Anmeldung.