Corona-Schnelltest beim Hausarzt des Vertrauens

Für 35 Euro kann man in der Ordination der Allgemeinmediziner Burghard Ozlberger und Dominik Bammer in Eisengattern einen Antigen-Schnelltest machen. Das Ergebnis liegt in nur 30 Minuten vor. Immer häufiger werden solche Tests in verschiedenen Einrichtungen, wie etwa in einem Mühlviertler Hotel, verwendet. Primar Bernd Lamprecht, Lungenspezialist am Kepler Uniklinikum, hält solche Tests für durchaus sinnvoll und eine gute Erweiterung der Testmöglichkeiten: „Es ist aber wichtig, dass sie von geschultem Personal durchgeführt werden. Der Antigen-Test hat aber auch seine Grenzen.“