Neues Schmieden an Allianz gegen Arbeitslosigkeit

Eine Milliarde Euro Kurzarbeitsgelder

„Die bisherigen Wirtschaftshilfen funktionieren und werden wir auch verlängern“, betonte Kanzler Kurz. Alleine in Oberösterreich sei bereits eine Milliarde Euro an Kurzarbeitsgeldern ausbezahlt worden. Und ein Drittel der Anträge für Investitionsprämien, somit für fast 500 Millionen Euro, komme aus Oberösterreich, so Kurz. Im Landhaus wurde auch das Thema MAN Steyr besprochen. Es gehe darum, den Standort weiter zu erhalten.