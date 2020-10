Abgängiger (93) im Kraftwerk Paternion angespült

Am Dienstag gegen 11 Uhr ging bei der Polizei eine telefonische Anzeige durch, bei welcher ein 70-jähriger Spittaler seinen 93-jährigen Vater - ebenso aus Spittal an der Drau - als vermisst meldete. „Zuletzt hatte die Urenkelin am Montagabend gegen 17.45 Uhr Kontakt zum Abgängigen, kurze Zeit später zirka gegen 18 Uhr wurde er noch von einem Nachbarn gesehen, wie er zu Fuß in Richtung Drau spazierte“, heißt es seitens der Polizei.