Lueger-Denkmal: Proteste gegen Graffiti-Entfernung

Sie ist nach wie vor höchst umstritten - seitens der Jüdischen Hochschülerschaft wird seit Langem ihr Abriss gefordert. Gemeint ist die Lueger-Statue in Wien, die in der Vergangenheit immer wieder mit Graffiti beschmiert worden war. In der Nacht auf Montag wurde nun von einer Künstlergruppe das Wort Schande in das Denkmal einbetoniert, seit dem Vormittag wird gegen die geplante Entfernung der Schriftzüge protestiert.