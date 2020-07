„Will, dass meine Kinder wissen, wer Lueger war“

Von dem Ansatz, dass so ein Name in Geschichtsbücher gehört, man ihm aber nicht ein Denkmal im öffentlichen Raum setzt, halten Sie also nicht so viel?

Da müsste man sehr vieles umbenennen, damit ja kein Stein des Anstoßes da ist. Wir würden eine Stadt geschichtslos machen. Und ich bin sehr für einen öffentlich ausgetragenen Diskurs. Ich möchte, dass meine Kinder nachfragen, und ich will, dass sie wissen, wer Dr. Karl Lueger war - in seiner ganzen Vielschichtigkeit. Wenn wir nur noch positiv besetzte Ortsbezeichnungen hätten, würden wir Geschichtsklitterung betreiben. Wien hat in seiner Geschichte immer wieder Schuld auf sich geladen, diese muss auch im öffentlichen Raum erkennbar bleiben. Die Fassade unserer Gesellschaft ist brüchig.