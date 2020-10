Trump wollte nicht in Hubschrauber steigen

Es ist offenbar etwas Überredungskunst vonnöten gewesen, um den US-Präsidenten Donald Trump dazu zu bringen, sich nach seiner Infektion mit dem Coronavirus im Spital behandeln zu lassen: Wie der Sender CNN berichtete, musste der 74-Jährige erst von seinen Beratern davon überzeugt werden, in den Hubschrauber Marine One zu steigen, der ihn in das Militärkrankenhaus brachte.