Cup-Spiel gegen Rapid doch in Wiener Neustadt

In Tagen wie diesen gibt es manchmal auch gute Nachrichten: Die Stadt Wiener Neustadt hat heute per Verordnung möglich gemacht, dass der 1. Wiener Neustädter SC das UNIQA-ÖFB-Cup-Match gegen Rekordmeister SK Rapid Wien am 17. Oktober vor 1250 Fans austragen darf. Grund für die Ausnahme: Einerseits handelt es sich um einen bundesweiten Bewerb, andererseits entspricht das umfassende, strenge und bundesligataugliche COVID-Konzept allen Erfordernissen des ÖFB. Einem Neustädter Fußballfest steht somit nichts mehr im Wege. Einzig der Aufstieg fehlt noch.