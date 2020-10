Diese Gegner warten auf Rapid, LASK und WAC

Mit Rapid, dem LASK und dem WAC stehen gleich drei österreichische Vertreter in der Gruppenphase der Europa-League. Bei der Auslosung am Freitag (13 Uhr) wird sich entscheiden, welche Gegner den Bundesliga-Klubs den Weg in die K.O.-Phase strittig machen wollen. Rapid wird aus dem zweiten Topf gezogen, der LASK aus dem dritten und der WAC aus dem vierten und letzten. Insgesamt wird es zwölf Vierer-Gruppen geben.