1218 Schüler und 178 Lehrer sind Corona-positiv

Faßmann mit Kritik an Gesundheitsbehörden

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) übte im Zusammenhang mit dem Umgang bei potenziellen oder bestätigten Covid-19-Fällen an Schulen Kritik an den Gesundheitsbehörden: „Wir haben derzeit eine viel zu große Vielfalt im Agieren der Gesundheitsbehörden“, meinte er am Mittwoch am Rande des Ministerrats vor Journalisten. Immer wieder werden recht skurrile Fälle im Umgang mit dem Coronavirus bekannt. Am Mittwoch etwa wurde bekannt, dass in mehreren Tiroler Schulen Klassen nur zur Hälfte in Quarantäne seien.