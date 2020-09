Chaos in Schulen: Halbe Klassen in Quarantäne

Ein Corona-Fall in einer Klasse: Alle müssen in Quarantäne. Das ist die theoretische und logische Leitlinie, an der sich Direktoren und Bildungsdirektion orientieren. Doch die Praxis schaut anders aus: In mehreren Tiroler Schulen sind derzeit Klassen nur teilweise in Quarantäne. Aber nicht, weil die Schüler unterschiedlich engen Kontakt mit einem Infizierten hatten.