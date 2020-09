D: 900 Menschen nach Privatfeier nun in Quarantäne

Acht positive Fälle in HTL Pinkafeld

Auch in Österreich befinden sich derzeit zahlreiche Schüler und Lehrer wegen Coronavirus in Quarantäne. Alleine in Niederösterreich sind es derzeit über 100. In der Europamittelschule in Strasshof wurden gleich fünf Klassen behördlich gesperrt. Erst am Sonntag wurden acht Fälle an der HTL Pinkafeld bekannt. Alle Schüler besuchen dieselbe Klasse. Bereits beim Auftreten des ersten Infektionsfalles seien laut Angaben des Koordinationsstabes Coronavirus des Landes Burgenland sämtliche Kontaktpersonen der Kategorie 1 seitens der Behörden unter häusliche Quarantäne gestellt und Proben genommen worden.