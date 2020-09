Bezirk Hermagor: Von stets null auf 19 Fälle

Die Zahl der Infizierten ist in Kärnten am Wochenende auf 137 gestiegen. 19 von ihnen sind im Gailtal zu Hause. „Im Grunde gehen alle Fälle auf eine Person zurück, die bei ein, zwei Aktivitäten dabei war“, erklärt Bezirkshauptmann Heinz Pansi. Die Situation zeige, wie schnell sich das Virus in wenigen Tagen ausbreiten kann. 150 Kontaktpersonen seien rund um den Infizierten ermittelt worden.